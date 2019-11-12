Минобразования прокомментировало ситуацию с Минским инновационным университетом

12 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Министерстве образования пояснили ситуацию с Минским инновационным университетом (МИУ). Комментарий размещен на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Согласно Кодексу об образовании все вузы не реже одного раза в пять лет должны подтверждать государственную аккредитацию. "В текущем году плановое подтверждение государственной аккредитации проводилось в Минском инновационном университете на соответствие заявленному виду и по специальностям. В результате были выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании", - говорится в комментарии ведомства.

Как разъяснили в министерстве, в заключении об итогах проведения подтверждения аккредитации отмечено, что срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме в МИУ не соответствует требованиям образовательных стандартов. Также выявлены нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей. Ряд структурных подразделений университета не соответствует установленным требованиям, количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов. По ряду предметов отсутствуют учебные программы. Комиссии не предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы обучения.

В министерстве обратили внимание, что Департаменту контроля качества образования было рекомендовано подтвердить аккредитацию МИУ на соответствие заявленному виду – профильный университет, по двум специальностям высшего образования первой ступени и по восьми - второй. По пяти специальностям первой ступени и трем специальностям переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, в госаккредитации рекомендовалось отказать.

Ректор МИУ с заключением об итогах проведения подтверждения государственной аккредитации ознакомлен 6 ноября. "Для Минского инновационного университета есть два пути решения возникшей ситуации. Первый – устранить все замечания комиссии, отмеченные в заключении, и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации. Второй – закрыть специальности, которые были не аккредитованы, и уведомить об этом Министерство образования. Кроме того, у университета есть право на апелляцию", - проинформировали в ведомстве.

В свою очередь студенты в установленном порядке смогут продолжить обучение в других вузах по учебным планам и программам МИУ. "В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета", - подчеркнули в Минобразования.-0-