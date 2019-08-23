Минобразования прорабатывает открытие военной кафедры в вузе Витебской области

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством образования прорабатывается открытие военной кафедры в вузе Витебской области. Об этом сегодня во время круглого стола в Доме прессы сообщил журналистам начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас существуют 5 военных кафедр наряду с тем, что есть 7 военных факультетов. Планируем создание двух военных кафедр: одну в минском университете и одну - в брестском. Ведется проработка создания военной кафедры еще в одном университете", - сказал Сергей Касперович. Он уточнил, что новую военную кафедру планируется создать в вузе Витебской области.

"Также подготовлен проект законодательного акта для того, чтобы студенты иных вузов проходили подготовку на военных кафедрах университетов, где эти кафедры есть", - отметил представитель Минобразования.-0-