Минобразования: распределение выпускников - важный элемент социальной защиты

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий в Беларуси механизм распределения выпускников является важным элементом социальной защиты, подчеркнула консультант управления высшего образования Министерства образования Ольга Мущинская во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Согласно Кодексу об образовании распределение проводится в целях кадрового обеспечения отраслей экономики, а также в целях социальной защиты выпускников. "Это действительно очень важный элемент социальной защиты, ведь государство создает условия, чтобы молодой человек мог начать свою профессиональную деятельность", - отметила специалист.

По ее мнению, важным элементом социальной защиты выпускника является также механизм перераспределения. Существует довольно широкий перечень оснований, по которым молодой специалист может поменять место работы. "Этим достигается баланс интересов государства и общества", - считает Ольга Мущинская.

Как сообщалось, в этом году первым рабочим местом будут обеспечены все выпускники учреждений высшего образования бюджетной формы обучения - около 19 тыс. специалистов. Не возникнет проблем с распределением и у более чем 18 тыс. выпускников средних специальных учебных заведений. По информации Министерства образования, имеется достаточное количество мест для трудоустройства выпускников согласно заключенным договорам и заявкам на подготовку специалистов.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке