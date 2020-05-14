Минобразования рассчитывает до конца года создать единую онлайн-платформу

14 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство образования рассчитывает до конца года создать единую онлайн-платформу для обучения в школах. Об этом рассказал сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Соответствующая работа сегодня ведется. Деньги на эти цели есть. Подготовлены технические задания. Готовится объявление тендера. Мы в ближайшее время увидим дальнейшее движение в этом направлении", - сказал министр.

По словам Игоря Карпенко, свои услуги предложили IT-компании из ПВТ, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирный банк. "Мы сейчас оцениваем все эти предложения, должны все это аккумулировать. Стоит задача, чтобы такая онлайн-платформа хотя бы до конца этого года появилась. То есть мы это делаем даже не с прицелом на то, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. У нас же были случаи, когда ребенок болел, пропустил занятия", - сказал он.

"У нас есть общие подходы к методическому комплексу страны. Есть единая образовательная программа, единый учебник по каждому предмету, учебно-вспомогательные пособия. Есть у нас образовательный портал, где все это размещено. Понятно, что для того, чтобы централизовать эту работу, необходимо все-таки создать какую-то единую онлайн-платформу, которая бы поддерживалась в актуальном состоянии, и любой ребенок, независимо от того, болел он или нет, ходил он в школу или нет, мог зайти и взять какую-то информацию о том конкретном уроке, который проходил в школе, какие-то примеры", - пояснил Игорь Карпенко.

Он считает возможным включить в будущую платформу те или иные наработки в конкретных школах. Это могут быть видеоролики, тестовые задания, проверочные материалы, наиболее интересные объяснения сложных тем.-0-