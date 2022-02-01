Минобразования рассказало, для кого срок обучения в ПТУ сократят до полугода

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель сокращения срока обучения в профессионально-технических учреждениях - оптимизация процесса обучения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова.

Начальник управления отметила, что если ранее подготовка специалистов, поступающих для получения профессионально-технического образования, велась от одного года до двух лет, то теперь ее предлагают уменьшить до полугода либо года. Определенные профессии, по мнению специалистов, действительно можно освоить менее чем за год.

"Сейчас, как правило, срок, установленный для получения различных профессий, одинаковый. Но на практике некоторые специальности можно освоить быстрее. Следовательно, это позволит выстраивать учебный процесс в зависимости от требований, предъявляемых к конкретной профессии, и в краткие сроки подготовить достойного специалиста в той или иной сфере".

Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января подписал закон, которым утверждается новая редакция Кодекса об образовании. Законом определяются основы государственной политики в сфере образования, закрепляются положения, направленные на повышение эффективности, качества и доступности образования с учетом тенденций развития современного образовательного пространства и практики применения действующего кодекса.-0-