Минобразования рассказало о наиболее востребованных специальностях у заказчиков кадров

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказал о наиболее востребованных специальностях у заказчиков кадров.

"На уровне профессионально-технического образования в этом году планируется серьезная корректировка структуры подготовки в рамках существующего набора специальностей и профессий. Это нормальная практика, когда одни лицеи и колледжи закрывают подготовку по невостребованным профессиям, другие открывают. Если говорить об уровне среднего специального образования, то здесь открывается ряд новых специальностей, которые направлены на подготовку специалистов по новым направлениям, с ярко выраженной межпредметностью. Это такие специальности, как "эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования", "организация технического сервиса транспортных средств", "производство биотехнологической продукции", "организация гостиничных услуг". Проектирование данных специальностей в полной мере ориентировано на заказ в кадрах", - рассказал Сергей Касперович.

Он напомнил, что в 2019 году была открыта подготовка по специальности "лингвистическое обеспечение сурдокоммуникаций" в лингвогуманитарном колледже - филиале Минского государственного лингвистического университета. В этом году планируется продолжить набор по данной специальности.

Если говорить об уровне высшего образования, то здесь при введении новых специальностей акцент сделан на то, чтобы их содержание позволяло готовить специалистов для широкого круга видов экономической деятельности. "Мы видим обновление содержания образования не только через новые специальности и специализации, но и через изменение учебных планов, их корректировку, введение новых дисциплин. Такую работу ежегодно проводит каждый вуз. Поэтому набор в каждом конкретном учебном году новых абитуриентов - это фактически набор на новую образовательную программу", - отметил начальник главного управления.

Так, на первой ступени высшего образования открыто новое направление специальности "экономическая безопасность промышленного предприятия". Набор по данному направлению проводит Белорусский национальный технический университет. В этом же университете введены новые специализации "аддитивные технологии в литейном производстве", "инновационное оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций", "технические средства диагностики и лечения", "технические средства замены органов и реабилитации". Введены такие специальности, как "промышленная водоподготовка и водоочистка", "промышленный дизайн", "управление в сфере международного сотрудничества". "Как вы видите, достаточно широкий спектр направлений. Они в полной мере соответствует тем новым потребностям, которые возникают у работодателей", - подчеркнул Сергей Касперович. Кроме того, проводится изменение наименования отдельных специальностей.

"Востребованность специальностей - это не одномерная величина, потому что здесь необходимо учитывать два важных аспекта. Первый - востребованность со стороны абитуриентов, второй - со стороны работодателей, - добавил начальник главного управления. - Востребованность специальностей и специалистов - вопрос, который носит в значительной степени прогностический характер. Потому что, набирая абитуриентов сегодня, мы должны думать о перспективе 5 и более лет. Для этого в Беларуси действует комплексная система прогнозирования потребностей в кадрах, которая позволяет учитывать баланс интересов молодежи, заказчиков кадров и учреждений образования".-0-

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