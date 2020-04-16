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16 апреля 2020, 14:07

Минобразования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального института образования Министерства образования Валентина Гинчук рекомендует для удаленного обучения школьников использовать максимум ресурсов, имеющихся сегодня. Как организовать обучение, Валентина Гинчук рассказала сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Валентина Гинчук
Валентина Гинчук

В первую очередь для обучения надо использовать школьные учебники, которые изданы по всем предметам для всех классов. В них отражен весь материал в соответствии с учебными программами. Электронные версии учебных пособий размещены на национальном образовательном портале в бесплатном доступе.

Помимо учебников есть атласы, контурные карты, рабочие тетради на печатной основе, другие пособия. Их тоже нужно задействовать при организации самостоятельной работы. Издательства, которые делают рабочие тетради на печатной основе, предоставили бесплатный доступ к рабочим тетрадям в той части, которая касается четвертой четверти.

Есть и электронные учебные ресурсы. Они размещены на национальном образовательном портале на платформе Moodle. По данным на 1 апреля, для их использования зарегистрированы почти 54 тыс. пользователей. Из них 14 тыс. - педагоги, остальные - учащиеся.

"На национальном образовательном портале есть и другие учебные издания, разработанные ранее по программе комплексной информатизации, есть звуковые приложения к учебным пособиям по иностранным языкам", - пояснила Валентина Гинчук.

Учителя имеют право и возможность разработать свои дополнительные материалы, используя информационно-коммуникационные технологии. "В помощь учителю подготовлены перечни интернет-сервисов, которые можно использовать для разработки интерактивного контента, организации взаимодействия с учащимся, видеотрансляции учебных материалов, организации обратной связи с учащимся", - рассказала директор Национального института образования.

Эти рекомендации вместе с перечнями сервисов размещены на национальном образовательном портале. Методические подсказки, как работать с этими сервисами, и рекомендации можно найти на портале в разделе "Дистанционный всеобуч" для педагогов. Там же будет открыта рубрика "Из опыта работы педагогов". "Мы знаем, что в регионах ведется большая работа по разработке электронных образовательных ресурсов. У учителей есть много наработок, свои сайты и блоги. В разделе "Из опыта работы педагогов" мы разместим ссылки на эти сайты и блоки, чтобы другие учителя могли воспользоваться этими наработками и правильно организовать учебный процесс", - отметила Валентина Гинчук.-0-

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