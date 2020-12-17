Минобразования рассказало о содержании единого информационно-образовательного ресурса для школ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального института образования Валентина Гинчук рассказала во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА о содержании и наполнении единого информационно-образовательного ресурса для учреждений общего среднего образования.

"Один из элементов информационно-образовательного ресурса, который сейчас разрабатывается, - библиотека учебных материалов. Она структурирована по учебным предметам, внутри по классам и модулям, которые сформированы на основе учебных программ. Все материалы, которые разрабатываются для информационно-образовательного ресурса, будут соответствовать образовательным стандартам общего среднего образования и учебным программам, утвержденным Министерством образования", - рассказала Валентина Гинчук.

Библиотека учебных материалов включает в себя несколько подразделов. "В каждом модуле будет обязательная ссылка на параграф учебного пособия, на основании которого разрабатывается этот модуль. В каждом модуле будет раздел, который ориентирует учащихся на результаты изучения новой темы, то есть будут перечислены знания и умения, предусмотренные учебной программой, которые должны быть освоены учащимися в ходе изучения новой темы", - отметила директор института.

"Обязательно будет видеоролик с объяснением нового учебного материала. Учащимся будут предложены тестовые задания для самопроверки знаний и умений. Предусмотрена рубрика "Дополнительные материалы", которая будет наполняться постепенно. Мы планируем, что в эту рубрику будут включаться в том числе методические наработки педагогов, электронные образовательные ресурсы. Сегодня мы аккумулируем все те разработки, которые уже существуют. В частности, электронные образовательные ресурсы, которые были разработаны во время научно-исследовательской работы, а также подготовленные педагогами - участниками конкурса "Компьютер. Образование. Интернет", - добавила Валентина Гинчук.

Как планируется, платформа начнет работать в тестовом режиме с 1 января 2021 года.-0-

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