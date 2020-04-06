Минобразования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

"С продлением на неделю школьных каникул в учреждениях образования продолжат работу школьные лагеря, где с учащимися будут заниматься педагоги. Естественно, лагеря организованы с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сказала Людмила Высоцкая. - Если же дети на каникулах остались дома, то необходимо соблюдать меры безопасности, включая элементарные гигиенические нормы, ограничения в передвижении и контактах. Кроме того, рекомендуем школьникам заняться самообразованием с использованием как учебных пособий, так и интернет-носителей".

Как сообщалось, сроки весенних каникул продлены на 6 дней - с 6 по 11 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет длиться с 13 апреля по 30 мая. В Минобразования пояснили, такое решение принято с учетом пожеланий родителей: в ведомство поступало до 100 звонков в день с такой просьбой.-0-