Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования рекомендует школьникам во время последнего звонка и выпускного вечера не запускать в небо воздушные шары, а посадить цветы или деревья. Ведомство поручило облисполкомам и руководителям учреждений образования провести разъяснительную работу с учащимися по вопросам безопасного поведения на мероприятиях, говорится в приказе №270 от 8 апреля 2020 года, размещенном на официальном сайте, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве напоминают, что распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков не допускается. Во время массовых гуляний на городских улицах и в парках, встреч рассвета выпускников будут сопровождать педработники и законные представители учащихся.

Последний звонок для учащихся IX, XI классов учреждений общего среднего образования Минска прозвенит 29 мая, остальных регионов - 30 мая. Выпускные вечера с вручением аттестатов в школах запланированы на 10 или 11 июня. В отдельных случаях выпускной вечер может проводиться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры.

Время, продолжительность мероприятий, а также конкретная дата и место выпускного вечера определяются решением, которое принимает руководитель учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом.-0-