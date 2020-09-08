Минобразования: родители не должны вовлекать детей в политические массовые мероприятия

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родители не должны вовлекать детей в массовые мероприятия политического характера, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Головнева.

"Министерство образования обеспокоено ситуацией, когда родители вовлекают детей в массовые мероприятия политического характера. Важно, чтобы взрослые понимали, кто выступает в качестве образца перед ребенком и образец какого поведения ему демонстрируется. Прежде всего они должны помнить, что несут ответственность за безопасность своих детей. Когда родители с коляской, с маленькими детьми выходят на какие-то несанкционированные уличные шествия, то подвергают жизнь детей опасности, - сказала Елена Головнева. - Каждый родитель должен вспомнить, что он тоже был ребенком и детство - это золотая пора, когда нужно общаться друг с другом, получать знания в школе. И те дети, которые сегодня не садятся за парту, а идут на улицу, лишены этого".

Замначальника управления отметила, что сегодня в Беларуси каждый ребенок имеет возможность развивать свои таланты и творческие способности. "У нас в стране достаточно развитая сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи, где ребята могут заниматься в объединениях по интересам. И вот это бессмысленное хождение в толпе взрослых людей, которые уже сформировались и имеют свои политические взгляды, наносит прежде всего психологическую травму ребенку. Он втягивается во взрослые отношения, и у него формируется неправильное восприятие происходящего вокруг", - подчеркнула она.

Елена Головнева добавила: взрослые не должны втягивать детей в свои политические игры. Ребятам нужно дать право проводить время со сверстниками, посещать школы, кружки и секции. "Во всех учреждениях образования страны реализуются мероприятия, учебные программы и факультативные занятия, чтобы формировать у детей прежде всего бережное отношение к родной стране, которую нужно любить, беречь, сохранять", - заключила она.-0-