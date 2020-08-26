Минобразования: самое главное сегодня - взаимодействие родителей и учреждений образования

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня самое главное - взаимодействие родителей и учреждений образования. Об этом журналистам сказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня самое главное - взаимодействие родителей и учреждений образования. Не нужно превращать школу в политическое поле и вмешивать детей в политические баталии, которые происходят в стране", - подчеркнула Ирина Каржова.

По ее словам, для работников системы образования важно, чтобы каждый ребенок имел равный доступ к получению качественного образования и социальным гарантиям, которые предоставляет государство. "Сегодня всем необходимо успокоиться и отбросить эмоции. В свою очередь мы готовы принять всех детей и организовать процесс обучения на высоком уровне", - добавила начальник управления.-0-