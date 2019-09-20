Минобразования: создание в Индии белорусского центра профтехподготовки активно прорабатывается

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание в Индии белорусского центра профессионально-технической подготовки активно прорабатывается. Об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты из Индии приезжают в Беларусь на стажировки, обучающие программы Республиканского института профессионального образования. "Мы очень активно прорабатываем вопрос о создании профессионально-технического центра в штате Пенджаб", - отметила Ирина Старовойтова. Речь идет о подготовке кадров на уровне профессионально-технического, среднего специального образования для перспективных сфер индийской экономики: мехатроника, автомобилестроение и другие.

Беларусь, по словам первого замминистра, имеет развитую базу, сильный профессорско-преподавательский состав, программы и готова содействовать Индии в этой направлении.

Как сообщалось, в 2018 году Беларусь подключилась к инициированной премьер-министром Индии Нарендрой Моди программе "Квалифицированная Индия" (Skill India). Это стало практическим результатом выполнения задач, поставленных Президентом Беларуси по итогам визита в Индию в сентябре 2017 года, и реализации подписанного во время него меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере профессионального образования и подготовки кадров. Одним из этапов его реализации должно стать открытие белорусского центра профессионально-технической подготовки в Индии.-0-