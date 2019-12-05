Минобразования: среди благотворителей на акции "Наши дети" уже есть конкуренция

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди организаций - участниц новогодней благотворительной акции "Наши дети" уже сложилась определенная конкуренция. Об этом сообщила журналистам консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. "Не ошибусь, если скажу, что сегодня у нас даже есть своего рода конкуренция за посещение", - отметила Лариса Емельянчик. В этом году о своем желании поучаствовать в акции заявили уже около 100 организаций. Посетить в этом году можно более 130 объектов.

"Не было, нет и не будет ни одного детского дома, школы-интерната, которые никто не посетит, не окажет внимания", - подчеркнула представитель Минобразования.

Акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря 2019 по 10 января 2020 года. Центральное событие акции - новогодний праздник во Дворце Республики в Минске. В нем примут участие 2370 детей из всех регионов страны. Среди них воспитанники кадетских училищ и специализированных лицеев, победители олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

Благотворительные новогодние праздники для детей пройдут во время зимних каникул в областных центрах и Минске, а также во всех городах и районах страны с участием руководства облисполкомов и Минского горисполкома, городов и районов.

В прошлом году на подарки и материальную помощь было перечислено более Br1,5 млн. Самыми активными спонсорами стали Белорусский детский фонд, Белорусский союз женщин, БЖД, Беларусбанк, "Евроопт". В акции были задействованы более 230 тыс. детей.-0-