Минобразования: стоимость обучения для первокурсников сформирована на основе затрат вузов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость обучения для первокурсников сформирована на основе затрат вузов, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Цена сформирована с учетом необходимости покрытия всех расходов на обучение и создания возможностей в университете для перспективного развития, в том числе обновления материально-технической базы", - рассказал Сергей Касперович.
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