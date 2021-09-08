Минобразования: тесное взаимодействие заказчиков кадров с учащимися повышает имидж профобразования

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тесное взаимодействие заказчиков кадров с обучающимися повышает имидж профобразования. Об этом заявила сегодня журналистам начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.

Система в первую очередь направлена на подготовку квалифицированных кадров для экономики республики. "Диапазон специальностей достаточно широкий: 105 на уровне ПТО и около 190 на уровне среднего специального образования. Диапазон квалификаций - от технических до медицинских, педагогических на уровне среднего специального образования, на уровне ПТО подготовка охватывает более 300 профессий в соответствии с квалификационным справочником профессий рабочих", - сказала начальник управления.

"Перспективы нашего образования - расширение взаимодействия учреждений образования с заказчиками кадров, повышение привлекательности обучения, развитие конкурсов профессионального мастерства, привлечение молодежи к получению рабочей профессии, непрерывному образованию и последовательному переходу на более высокие уровни, - подчеркнула она. - В сфере взаимодействия с организациями-заказчиками кадров проводится ряд мероприятий различного уровня, начиная от совместных коллегий министерств, регулирующих соответствующие виды экономической деятельности, до непосредственного взаимодействия с учреждениями образования. Тесное сотрудничество с обучающимися помогает им понять, куда они пришли, в каком направлении будут двигаться в своей профессиональной деятельности, что будут изучать. Безусловно, это также повышает имидж профессионального образования, создает мотивацию для обучающихся".

Немаловажной задачей является обновление содержания образовательных программ в соответствии с требованиями соответствующих видов экономической деятельности. "Здесь есть ряд приоритетов: техника и технология, которые внедрены в производство на ведущих предприятиях; международные стандарты в области профессионального образования. Кроме того, это комплекс мероприятий на развитие национальной системы квалификаций, включающий разработку профессиональных стандартов, которые достаточно полно описывают требования работодателей к будущему работнику, - сказала она. - Система среднего специального и профессионально-технического образования не только реализует программы основного образования, но также взаимодействует с заказчиками в рамках дополнительного образования в системе подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих".

Одна целей также - укрепление материально-технической базы учреждений. "Получение профессии, особенно технической, невозможно без технологий, оборудования, которые соответствуют современным требованиям. Для повышения доступа обучающихся к работе на высокотехнологичном оборудовании создан 51 ресурсный центр в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования. Они достаточно равномерно распределены по регионам и оснащены современным оборудованием. 19 из них имеют инновационное оборудование, на нем уже возможна опережающая подготовка, чтобы наши выпускники через три-четыре года соответствовали требованиям, которые будут предъявляться на производстве будущего", - заявила Александра Петрова.

"Главное - соответствовать тенденциям не только сегодняшнего дня, но и представлять, какие профессии будут востребованы через несколько лет, что будем изучать в настоящее время, чтобы соответствовать требованиям на три-четыре года вперед. Без этого система профессионального образования не сможет удовлетворить требования, которые предъявляют заказчики кадров", - заключила она.

По данным Минобразования, количество учащихся на уровне среднего специального образования составляет около 110 тыс., профессионально-технического образования - около 60 тыс. В 2021 году прием на уровне профессионально-технического образования осуществляли 125 учреждений ПТО, на уровне среднего специального - 110 учреждений образования, в том числе частной формы собственности.-0-