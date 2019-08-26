Минобразования: тотального контроля в школах не будет, но мобильными на уроках пользоваться нельзя

26 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министерство образования предпринимает необходимые меры для безопасного пребывания детей в учреждениях образования, но при этом не намерено устанавливать тотальный контроль в школах. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Касаясь темы обеспечения безопасности, министр выразил мнение, что это следует делать в рамках разумного. "Вы должны понимать, что мы не будем там устанавливать тотальный контроль. Все же школа - открытая система, и школы часто являются своего рода центром микрорайона, поселка, города. К примеру, можно наблюдать - стадионы у школ, ребята в футбол играют, а рядом скамейки, мамы с детскими колясками гуляют. Опять же в школах есть спортзалы, бассейны, в них могут заниматься, например, по вечерам и местные жители, - продолжил руководитель ведомства. - Поэтому мы не будем делать школу каким-то режимным объектом, куда никто не сможет зайти. Но школы должны вместе с законными представителями, с ученическим самоуправлением, с учредителями учреждений образования определить порядок функционирования".

Министр заметил, что большие споры шли насчет использования мобильных телефонов в школах: "Мы пошли по пути ограничения - то есть во время уроков без разрешения учителя пользоваться телефонами, другими гаджетами нельзя. Они должны находиться или в специальном месте или в выключенном состоянии в портфеле школьника".-0-