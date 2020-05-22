Минобразования: у выпускников есть большой выбор получения первой специальности

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У выпускников сегодня есть большой выбор получения первой специальности, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с директорами учреждений образования Воложинского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"И если кто-то из абитуриентов не поступит в вузы, то можно их переориентировать для получения первой профессии на уровень профессионально-технического и среднего специального образования. Никто не должен остаться без внимания, потому что выпустившись из школы найти работу не так просто, - сказал Игорь Карпенко. - Система профтехобразования позволяет применить гибкий график приема абитуриентов. Все это даст возможность охватить максимальное количество выпускников".

Министр также напомнил, что в этом году ЦТ состоится несколько позже. Оно стартует 25 июня и будет проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.-0-

Карпенко: каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с директорами учреждений образования Воложинского района.