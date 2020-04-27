Минобразования: учебный процесс в БНТУ продолжается с использованием ИКТ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебный процесс в Белорусском национальном техническом университете продолжается с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

"Учебный процесс в БНТУ продолжается в форме управляемой самостоятельной работы студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, 26 апреля руководство БНТУ совместно с представителями санэпидслужбы приняло решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17. "В срочном порядке работники университета, проживающие студенты и их родители приняли необходимые меры по освобождению этого общежития университета для проведения мероприятий по организации изоляции проживающих из других общежитий университета, где обеспечить в полной мере самоизоляцию в силу архитектурно-планировочных решений проблематично", - подчеркнули в Министерстве образования.

"Общежитие БНТУ №17 - блочного типа и проживание в нем позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты. В случае, если у кого-то из проживающих проявятся клинические признаки COVID-19, студент будет госпитализирован в учреждение здравоохранения. Во время подготовки к заселению студентов разработаны и реализованы необходимые противоэпидемические мероприятия. Работаем медицинский пост, питание организовывается централизованно, - рассказали в вузе. - Руководство университета благодарит своих студентов и их родителей за помощь в улучшении условий обеспечения изоляции для студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме. Еще раз просим проявить понимание и искренне благодарим за оперативную реакцию на просьбу университета и санэпидслужбы".-0-