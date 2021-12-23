Минобразования утвердило спецификации тестов по учебным предметам для проведения ЦТ в 2022 году

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования утвердило спецификации тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2022 году. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Теперь у абитуриентов будет больше времени на решение ЦТ по физике и математике: 210 минут вместо 180 минут. Изменения будут введены уже на втором этапе РТ, регистрация на которое начнется с 27 декабря.

"Свежую и актуальную информацию о централизованном и репетиционном тестированиях можно отслеживать на сайте РИКЗ", - добавили в Минобразования.-0-

Второй этап репетиционного тестирования пройдет в январе-феврале