Минобразования: в новых учебных программах акцент сделан на доступности и практикоориентированности

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новых учебных программах акцент сделан на доступности и практикоориентированности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования.

"В 2019/2020 учебном году завершен переход на обновленные учебные программы на II ступени общего среднего образования с учетом его относительной завершенности. За 2016-2020 годы обновлено 209 учебников. Их отличительная особенность - доступное изложение учебного материала, практикоориентированность, использование различных форм подачи информации, современный дизайн. На национальном образовательном портале в свободном доступе размещены электронные версии учебных пособий", - рассказали в Минобразования.

Учащимся обеспечены равные возможности для изучения на повышенном уровне отдельных учебных предметов начиная с 8 класса. В 10-11-х классах введено профильное обучение профессиональной направленности. "Работают педагогические, аграрные, спортивно-педагогические, военно-патриотические классы. Создан механизм конкурсного отбора в профильные классы. В то же время сохранена возможность функционирования базовых 10-11-х классов, для учащихся которых организована профессиональная подготовка в рамках трудового обучения более чем по 112 профессиям", - отметили в ведомстве.

Для обновления материально-технической базы школ за 5 лет поставлено учебное оборудование в 612 кабинетов физики, 611 - химии, 210 - биологии, приобретены 2540 интерактивных сенсорных систем (мультибордов). Проведена работа по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием. Средний республиканский показатель обеспеченности учреждений общего среднего образования спортивным инвентарем и оборудованием составляет около 94,6%.

"В республике обеспечивается возможность получения образования всеми детьми, в том числе с особенностями в развитии. Охват специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью составляет 99,9%. Безбарьерная среда доступна или частично доступна на 3405 объектах учреждений дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования, что составляет 69,1% от общего количества таких учреждений образования", - добавили в Минобразования.-0-