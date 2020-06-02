Минобразования: в оздоровительной кампании - 2020 главный акцент сделан на безопасности детей

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оздоровительной кампании - 2020 главный акцент сделан на безопасности детей, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

"Для учащихся 1-8 и 10-х классов начались летние каникулы. Как их провести - каждый решит сам. Но вместе с тем Министерство образования обращает внимание на необходимость принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей в период летних каникул и летней оздоровительной кампании. Необходимо обеспечить контроль за соблюдением правил безопасного поведения и создать безопасные условия в местах отдыха и оздоровления детей. Необходимо также дополнительно провести разъяснительную работу с организаторами детского отдыха и оздоровления, руководителями воспитательно-оздоровительных учреждений и общего среднего образования, - рассказали в пресс-службе. - Главное в летней оздоровительной кампании - безопасность детей".

В ведомстве отметили, что подготовка к летнему оздоровительному сезону велась на протяжении всего учебного года. Совместно с органами управления образованием изучалась реальная потребность в оздоровлении детей в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием. Особый акцент сделан на обеспечении путевками в оздоровительные лагеря детей из многодетных семей, сирот, детей из опекунских семей и нуждающихся в государственной защите. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием заработали уже с 1 июня по заявительному принципу, лагеря с круглосуточным пребыванием примут детей на отдых после 15 июня с учетом эпидситуации в конкретном регионе. Образовательно-оздоровительные центры с круглогодичным функционированием открыли летнюю оздоровительную кампанию 27 мая (НДЦ "Зубренок" и ООЦ "Лидер" комитета по образованию Мингорисполкома).

Принимаются необходимые меры по организации лагерей военно-патриотического и оборонно-спортивного профиля для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Традиционно будет работать лагерь "Патриот" на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Росток", организуемый комитетом образования Мингорисполкома совместно с МВД. Кроме того, во взаимодействии с подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил, которые дислоцируются в Марьиной Горке, планируется проведение военно-патриотического лагеря для воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений, несовершеннолетних Минской области, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также воспитанников лечебно-воспитательного учреждения "Кривичское государственное специальное профессионально-техническое училище №3 закрытого типа". Всего планируется задействовать 100 детей и подростков из этих категорий.

Предусмотрен стабильный режим функционирования учреждений дополнительного образования детей и молодежи в летний период и проведение занятий объединений по интересам различных профилей по гибким графикам работы, в том числе в режиме онлайн. Кроме того, Министерство образования разработало методические рекомендации "В помощь организаторам летнего оздоровления" и подготовило памятки "Безопасное лето" для детей, сотрудников и родителей. -0-