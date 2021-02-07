Минобразования: в различные формы студенческого самоуправления вовлечены 46 тыс. учащихся вузов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в различные формы студенческого самоуправления вовлечены 46 тыс. учащихся вузов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования.

"В различных формах студенческого самоуправления в вузах страны участвуют 46 тыс. студентов. Проводится работа и по организации вторичной занятости молодежи. От общего числа нуждающихся местами в общежитии обеспечены 98,6% учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, 96% студентов вузов", - рассказали в Минобразования.

Продолжена реализация модели "Университет 3.0" на базе 11 учреждений высшего образования, в ходе которой используются новые технологии обучения, а у студентов формируются компетенции в инновационной, изобретательской и предпринимательской деятельности. Обеспечена деятельность совета специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Банк данных фонда содержит информацию уже о 6 тыс. человек.

С 2016 года расходы на образование увеличились в 1,5 раза, а в сравнении с 2011 годом этот показатель увеличился почти в 5 раз.

"С сентября 2019 года увеличены в 2 раза размеры стипендий аспирантам и докторантам, что служит стимулом для поступления в аспирантуру и докторантуру, занятия научными исследованиями, поддерживает мотивацию к дальнейшему профессиональному росту. С января 2020 года лицам, имеющим степень доктора наук и ученое звание профессора, при достижении общеустановленного пенсионного возраста и прекращении трудовой деятельности устанавливается ежемесячная выплата в двукратном размере базовой ставки", - отметили в ведомстве.-0-