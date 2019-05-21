Минобразования: в создании отдельного IT-вуза нет необходимости

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в настоящее время нет необходимости в создании высшего учебного заведения, которое бы специализировалось только на подготовке кадров для IT-отрасли. Такое мнение высказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время круглого стола "IT-абитуриент 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя Минобразования, существующие в республике без малого 20 университетов, которые готовят IT-специалистов, весьма успешно решают эту задачу. Актуальнее, считает он, говорить о необходимости формирования среды, которая бы дополнительно помогала специалистам развиваться - речь как о еще не сформировавшихся специалистах (студентах), так и уже готовых, которые начинают свой путь, думают изменить профессиональную траекторию.

Сергей Касперович обратил внимание, что такую среду имеет Парк высоких технологий. "Да, возможно, требуется некая систематизация подходов, более четкая формализация процессов взаимодействия с действующими университетами, - сказал он. - Тем не менее мы не считаем необходимым создавать еще один университет".

"Сегодня много говорится о гибкости программы. IT-отрасль быстро развивается, и якобы классические университеты не в состоянии эту гибкость обеспечить, - отметил Сергей Касперович. - На самом деле все можно менять быстро, в том числе содержание образования".

Начальник главного управления добавил, что специалистов для IT-отрасли в Беларуси готовят не только вузы, но и средние специальные учреждения образования. Ежегодно они выпускают порядка 2 тыс. специалистов, которые также востребованы, проблем с их распределением нет. "У нас даже есть идеи о том, чтобы создать отдельный колледж IТ-профиля. По крайней мере, с такими предложениями в министерство уже обращались", - сказал Сергей Касперович.-0-