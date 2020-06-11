Минобразования: важно научить детей правильно оценивать информацию

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На то, как важно научить детей правильно оценивать информацию, обратила внимание во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления информационных образовательных технологий Национального института образования Министерства образования Ирина Харевич.

"Основы информационной безопасности - необходимая часть образовательного процесса. Важно научить детей уметь отличать фейковую информацию от правды. Они должны правильно оценивать ту информацию, которая поступает из любых источников: газеты, телевидения, интернета", - сказала Ирина Харевич.

Во время круглого стола

Она выделила три направления работы учреждений образования в этой области: защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий, использование контентной фильтрации сайтов с содержимым, не имеющим отношения к образованию, обучение детей основам информационной безопасности. "Основной учебный предмет, в котором дается информация по интернет-безопасности, - информатика. Он изучается в школах с 6-го класса. Кроме того, у нас есть учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности". До 6-го класса он идет как обязательный, потом как обязательное факультативное занятие. Уделяется большое внимание интернет-зависимости, использованию компьютера и мобильного телефона, чтобы они не навредили жизни учащегося. Есть факультативное занятие "Школа юных защитников Отечества" для учащихся 8-9-х классов, где тоже уделяется внимание безопасному использованию интернета. Вопросы медиаграмотности рассматриваются на уроках обществоведения", - рассказала начальник управления.

Она добавила, что эти вопросы рассматриваются и на классных часах, становятся темой обсуждения во время родительских собраний. "Поднимаются вопросы, как не допустить, чтобы у ребенка возникла интернет-зависимость, а если это произошло, как поступить в такой ситуации. Нужно обязательно говорить об этом со своим ребенком. Возможно, это сигнал для того, чтобы изменить правила общения в семье, больше внимания уделять ребенку", - отметила Ирина Харевич.-0-

Фото Андрея Покумейко

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