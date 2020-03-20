Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время начала учебных занятий в вузах скорректировано, сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

"В частности, с учетом анализа транспортных потоков, учебные занятия, как правило, будут начинаться с 9.30-10.00 ежедневно. При этом проводился детальный анализ: принималось во внимание месторасположение учебных корпусов, а также места проживания студентов, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, на уровне университетов организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения".

Такие действия предприняты не только в Минске, но и во всех городах, где функционируют учреждения высшего образования.-0-

Вузы в Минске корректируют расписание и переводят лекции в дистанционный режим В БГУ лекции на всех факультетах решили перенести на более поздний срок. В пресс-службе вуза пояснили, что речь идет не о переводе на дистанционное обучение и отмене занятий.