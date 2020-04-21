Минобразования: все школы Беларуси обеспечены необходимыми дезсредствами

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все школы Беларуси обеспечены необходимыми дезсредствами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

"На сегодня все учреждения образования обеспечены необходимыми дезсредствами. В установленных местах есть дозаторы с антисептиками. Ограничен доступ в школу всех посторонних. Учителя контролируют соблюдение детьми необходимых профилактических мероприятий", - отметила Людмила Высоцкая.

Такая информация была озвучена во время видеоконференции министра образования Игоря Карпенко со всеми начальниками областных управлений образования и председателем комитета по образованию Минска.-0-