Минобразования: все выпускники школ нацменьшинств в Беларуси сдали экзамены по языку

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все выпускники школ нацменьшинств в Беларуси сдали экзамены по языку, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

На территории Беларуси функционируют четыре школы с изучением языка нацменьшинств. Все они расположены в Гродненской области. Это средние школы №36 Гродно и №8 Волковыска с польским языком обучения, а также Рымдюнская и Пелясская средние школы с обучением на литовском языке. Экзамены состоялись 21 и 22 мая при 100%-ной явке учащихся.

"По информации главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета, экзамены по языку национального меньшинства проведены в четырех школах Гродненской области. На экзамены явились все учащиеся 9-х и 11-х классов - 89 и 52 человека соответственно. Таким образом, экзамен по языку нацменьшинств сдал 141 выпускник", - рассказала Людмила Высоцкая.

Во время экзаменов были приняты все меры безопасности. "Были проведены термометрия выпускников и членов экзаменационных комиссий, дезинфекция рабочих мест учащихся, проветривание помещений, организована рассадка учащихся с соблюдением социальной дистанции, в том числе с делением классов на подгруппы", - отметила пресс-секретарь.-0-