Минобразования: заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов. Такая норма содержится в постановлении Министерства образования от 26 мая №101, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Для предупреждения распространения инфекции COVID-19 Министерство образования дополнило действующие правила проведения аттестации учащихся учреждений общего среднего образования (постановление Министерства образования от 20 июня 2011 года №38) нормой, предусматривающей освобождение от всех выпускных экзаменов учащихся, находящихся на самоизоляции в период проведения выпускных экзаменов. Для этого принято постановление от 26 мая №101, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале", - рассказали в пресс-службе.

Во время проведения выпускных экзаменов городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии будут представлять в отдел или управление образования местного исполкома списки учащихся, имеющих инфекцию, вызванную COVID-19, а также находящихся в самоизоляции. "В этих списках будет содержаться информация об учащихся, подлежащих освобождению от выпускных экзаменов. На основании полученной информации местные органы управления образования подготовят соответствующий приказ и оперативно доведут его до сведения учреждений общего среднего образования. Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки", - отметили в ведомстве.

Таким образом, для освобождения от выпускных экзаменов учащихся, которые в соответствии с законодательством находятся в самоизоляции, родители должны только написать соответствующее заявление на имя директора школы, гимназии, лицея. "Остальные действия будут выполнены местными органами управления образования. Администрация школ доведет до сведения родителей необходимую информацию", - добавили в министерстве.-0-