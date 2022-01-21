Минприроды: Беларусь уверенно избавляется от стойких органических загрязнителей

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь уверенно продолжает очищаться от стойких органических загрязнителей (СОЗ), заявили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Согласно обязательствам, предусмотренным Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, Беларусь обязана до 2025 года завершить эксплуатацию всего оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, а до 2028 года территория страны должна быть полностью очищена от ПХБ.

"Для выполнения этих обязательств Минприроды совместно с Программой развития ООН в Беларуси реализует проект международной технической помощи "Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6". Цель проекта заключается в обеспечении охраны здоровья населения и окружающей среды посредством ликвидации имеющихся запасов СОЗ и развития потенциала в области устойчивого управления СОЗ в рамках механизма экологически безопасного регулирования химических веществ в Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

В конце 2021 года Минприроды по результатам конкурса выбрало поставщика услуг по экологически безопасному уничтожению ПХБ-содержащего оборудования - французскую компанию. В январе текущего года заключены трехсторонние договоры. Третьей стороной выступили собственники ПХБ-содержащего оборудования - крупнейшие промышленные предприятия, предприятия энергетического сектора и Белорусской железной дороги. "Подписание договоров - знаковый момент, дающий продолжение исключительно важной с экологической точки зрения деятельности: очищению нашей страны от стойких органических загрязнителей, способных принести немало бед окружающей среде, здоровью наших соотечественников и будущих поколений", - отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды - национальный координатор проекта СОЗ Александр Корбут.

Общий вес планируемого к уничтожению СОЗ-содержащего оборудования по договорам составит более 400 т. Весь этот объем опасных отходов планируется уничтожить до конца 2022 года. Для наиболее эффективного вывоза ПХБ-содержащее оборудование будет консолидировано на 12 площадках, где собственниками отходов будет произведена подготовка ПХБ-содержащих конденсаторов к вывозу.

Французская компания в соответствии с условиями заключенных договоров обеспечит экологически безопасную транспортировку и уничтожение ПХБ-содержащего оборудования на специализированном объекте в строгом соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о СОЗ и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

По проекту СОЗ также вывозятся в Германию и уничтожаются такие опасные отходы, как непригодные пестициды. "Однако временно экспорт отходов приостановлен: с ноября 2021 года польская сторона закрыла пункт пропуска через белорусско-польскую границу ("Кузница Белостокская", сопредельный белорусский - "Брузги"). Именно этот пункт был включен в разрешение на трансграничное перемещение опасных отходов", - обратили внимание в Минприроды.

"Минприроды делает все возможное для скорейшего возобновления экспорта опасных отходов для экологически безопасного уничтожения", - подчеркнули в пресс-службе.-0-