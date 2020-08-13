Минприроды Беларуси в I полугодии передало в разработку 12 месторождений

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в первом полугодии передало в разработку 12 месторождений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минприроды по итогам заседания коллегии ведомства.

"В первом полугодии обеспечена подготовка и передача в разработку 12 разведанных месторождений полезных ископаемых, в том числе шесть - песка, четыре - торфа, по одному - нефти и сапропелей", - сказали в пресс-службе. Работы проводятся по подпрограмме "Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Беларуси" государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы".

Кроме того, в январе - июне обеспечен прирост промышленных запасов по некоторым видам полезных ископаемых. В частности, прирост по пескам для отсыпки земляного полотна (строительным пескам) - 11,1 млн куб.м, песчано-гравийной смеси (песчано-гравийно-валунному материалу) - 1,3 млн куб.м, торфу - 3,2 млн куб.м, строительному камню - 142,3 млн куб.м, сапропелям - 1,2 млн т, песку, используемому в качестве формовочного и для производства стекла - 834 тыс. т. Прирост пресных подземных вод составил 10,2 тыс. куб.м в сутки, минеральных подземных вод - 12 куб.м в сутки.

В первом полугодии рекультивировано 16 земельных участков общей площадью 493,77 га, выделенных под разработку месторождений, и 102 внутрихозяйственных карьера общей площадью 95,49 га.-0-