Минприроды изучает новейшие методы переработки и использования отходов производства

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси изучает новейшие мировые методы по переработке и использованию отходов производства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.
Встреча министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с руководителем шведских компаний Paxus Group AB и Tragl Technology Аллой Трагл (работа в сфере технологий по обогащению руд и переработке отходов) прошла 27 марта. Андрей Худык подчеркнул заинтересованность в изучении возможностей и перспектив реализации на территории Беларуси проектов по использованию и переработке отходов производства, образующихся в результате работы предприятий.
"Целесообразно в решении этих вопросов опираться на ведущий опыт зарубежных стран. Однако реализация подобных проектов должна иметь не только социальную направленность, но и экономическую, и самое главное - способствовать улучшению экологической ситуации в Беларуси. Проблема обращения с отходами для нас остается актуальной, так как в стране наблюдается их увеличение, что в первую очередь связано с ростом производственных мощностей предприятий республики", - отметил он.
В свою очередь Алла Трагл ознакомила присутствующих с инновационными технологиями для комплексной переработки промышленных отходов, основанными на принципах безотходного производства, нано- и экотехнологий.
Во время беседы стороны обсудили места возможного применения безотходной инновационной технологии по переработке промышленных отходов, представленной шведской стороной. Была также достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в области обращения с отходами производства.-0-
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