Минприроды может получить право устанавливать экологические требования к содержанию рек и озер

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагается наделить полномочиями устанавливать экологические требования к содержанию поверхностных водных объектов и их благоустройству. Это предусмотрено проектом закона об изменении Водного кодекса, который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Предлагается дополнить кодекс обязанностью водопользователей содержать водоемы в надлежащем состоянии и благоустраивать их, если они предоставлены в обособленное водопользование или аренду.

В кодексе также предусматривается уточняющая норма о том, что благоустройство водных объектов можно вести в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами.

Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 13 апреля включительно.-0-