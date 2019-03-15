Минприроды напоминает о запрете на самовольный сбор дикорастущей черемши

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запрете на самовольное изъятие и уничтожение медвежьего лука (черемши) и призывает граждан не стимулировать покупками незаконный сбор дикорастущего растения. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Черемша включена в Красную книгу Беларуси. В министерстве напомнили, что ее самовольное изъятие и уничтожение влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5).

Минприроды обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах незаконного сбора черемши областные, районные и городские инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, территориальными органами Минприроды будут организованы совместные рейды с органами внутренних дел и СМИ по местам массовой продажи черемши и первоцветов.

"Лучший способ помочь природе - вырастить черемшу самим. Черемшу можно выращивать на приусадебных участках. Она хорошо размножается семенами и рассадой, неприхотлива", - говорится в сообщении.-0-