Минприроды напоминает о запрете на сельхозпалы и выжигание сухой растительности

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что сельскохозяйственные палы и выжигание сухой растительности в Беларуси запрещены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные наказываются штрафом от 10 до 30 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br29), за разведение костров в запрещенных местах - до 12 базовых. Кроме того, размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, определяется по таксам, утвержденным указом от 24 июня 2008 года №348.

"Статистика показывает: абсолютное большинство пожаров из-за пала сухой травы происходит по вине людей и лишь 5-10% возгораний в экосистемах возникают из-за метеорологических условий. Поскольку значительная часть поджогов сухой травы весной производится из благих побуждений, имеет смысл упомянуть и о кажущейся пользе от таких поджогов и сопоставить ее с причиняемым травяными палами вредом", - сказали в Минприроды.

Основной довод сторонников выжигания прошлогодней травы в том, что оно обогащает землю золой, в результате чего на выжженных участках трава появляется быстрее и растет лучше. А специалисты говорят, что зола после сжигания травы никак не улучшает качества почвы, так как теряются азотные соединения (основная часть запасенного в растительности связанного азота высвобождается в атмосферу, становясь для подавляющего большинства растений недоступной). Содержащиеся в золе минеральные элементы переходят в растворимую форму и легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами. Только незначительная их часть усваивается растениями.

Горение сопровождается выбросом в атмосферу углекислого газа, сгорает кислород. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог воздух загрязняется тяжелыми металлами.

Кроме того, из-за палов обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. На этих местах не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию. "После травяного пожара вновь прорастают лишь травы, размножающиеся корневищами, вроде пырея. А это сорняки, которые даже на корм скоту не очень-то годятся. Медоносные цветы, культурные травы, которые охотно поедаются домашними животными в составе сена, размножаются семенами, а семена при выжигании травы сгорают", - отметили в Минприроды.

Во время палов гибнут беспозвоночные, насекомые, лягушки, ящерицы и другие животные. Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий таких птиц, как кряква, чибис, камышовая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц приходится как раз на начало апреля.

Минприроды призывает с пониманием и чувством долга отнестись к данной проблеме и не допускать сельскохозяйственных палов и выжигания сухой растительности.-0-