Минприроды: нарушенные участки белорусских болот активно восстанавливают

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси активно восстанавливают и охраняют водно-болотные угодья. Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню водно-болотных угодий, сообщил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"26 белорусских водно-болотных угодий площадью 878,9 тыс. га подлежат охране на государственном уровне. Эти объекты играют важную роль в поддержании климатического равновесия и биологического разнообразия Беларуси", - сказал Николай Свидинский. Например, 40% мировой популяции вертлявой камышовки и 10% большого подорлика обитают именно на территории белорусских болот.

По словам Николая Свидинского, проблемы климата и окружающей среды неразрывно связаны с нарушением целостности участков болот. За последние 50 лет целостность двух третьих белорусских болот была значительно повреждена. Сейчас на государственном уровне ведется активная работа по восстановлению этих нарушенных участков. Одним из путей решения проблемы стало повторное заболачивание. Благодаря участию Беларуси в Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием при поддержке Республики Корея были реабилитированы четыре нарушенных участка торфяников в Гомельской области.

"Еще один важный момент заключается в том, что из 16 мировых трансграничных болотных угодий 4 находятся на территории нашей республики", - отметил представитель Минприроды.-0-