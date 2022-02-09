Минприроды о заборе из колючей проволоки на границе: барьеры на природоохранных территориях недопустимы

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создавать искусственные барьеры на трансграничных природных территориях недопустимо. Об этом заявили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Все большую актуальность приобретает вопрос возведения забора из колючей проволоки Польшей и Литвой вдоль белорусских границ, который является препятствием для трансграничных миграционных потоков диких животных. Начиная с лета 2021 года Минприроды на международных площадках обращает внимание на недопустимость создания искусственных барьеров, которые являются причиной травмирования и даже гибели диких животных, совершающих суточные и сезонные перемещения", - рассказали в ведомстве.

Так, в ходе 41-го заседания Постоянного комитета Бернской конвенции было заявлено, что действия польской и литовской сторон противоречат ее основным принципам и положениям. Создание искусственного препятствия на сопредельных с Беларусью территориях Польши и Литвы негативным образом сказывается на состоянии популяций копытных животных (зубры, олени, косули) и хищных млекопитающих (медведи, волки, лисицы и другие), обитающих в трансграничных природных объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО "Беловежская пуща" и биосферного резервата "Западное Полесье".

Работа Минприроды на международных площадках во взаимодействии с заинтересованными будет продолжена.-0-