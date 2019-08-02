Минприроды получит Br385 тыс. на мобильную лабораторию для контроля за загрязнением водоемов

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды выделят Br385 тыс. для покупки мобильной лаборатории для контроля за загрязнением водных объектов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 31 июля 2019 года №500, которое сегодня официально опубликовано на
Деньги будут выделены Министерством финансов во втором полугодии из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" получит Br385 тыс. для проведения закупки мобильной лаборатории в целях обеспечения оперативного контроля за содержанием загрязняющих веществ в водных объектах и принятия решения для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.
Документ принят в соответствии с законом от 30 декабря 2018 года №160 "О республиканском бюджете на 2019 год".-0-
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