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27 июля 2020, 13:05

Минприроды предлагает обсудить изменения в порядок проведения общественной экологической экспертизы

Фото из архива
Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить изменения в порядок проведения общественной экологической экспертизы. Проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект подготовлен в целях совершенствования государственной политики в области охраны окружающей среды. В новой редакции излагаются некоторые пункты постановлений Совмина от 29 октября 2010 года №1592 и от 14 июня 2016 года №458. В частности, объектами общественной экологической экспертизы предлагается считать градостроительные проекты, изменения и дополнения, вносимые в них, а также предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию на возведение, реконструкцию объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). "Такие изменения позволят устранить правовую неопределенность и реализовать право граждан и юрлиц на общественную экологическую экспертизу во время общественных обсуждений градостроительных проектов и отчетов об ОВОС", - отметили в Минприроды.

Предлагается также урегулировать сроки. Согласно проекту постановления, заявление о намерении провести общественную экологическую экспертизу инициаторы подают в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений, указанной в уведомлении о них (а не со дня опубликования этого уведомления в СМИ). А информировать всех инициаторов о дате, времени и условиях представления проектной документации заказчиком предполагается в течение пяти рабочих дней после завершения общественных обсуждений и не позднее 30 календарных дней до ее представления на государственную экологическую экспертизу. "В действующей редакции установлен срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления заявления, то есть до окончания общественных обсуждений. Вместе с тем на практике эта норма не работала, так как поступают замечания и предложения граждан, которые необходимо проанализировать, а при необходимости и доработать проектную документацию", - обратили внимание в министерстве.

Кроме того, согласно проекту постановления, инициатор в течение семи рабочих дней после получения от заказчика проектной документации обязан уведомить организатора общественных обсуждений о необходимости размещения на своем официальном сайте (при его наличии) в разделе "Общественные обсуждения" сообщения о проведении общественной экологической экспертизы.

С целью реализации норм Орхусской конвенции заказчик должен предварительно информировать граждан и юрлиц о планируемой хозяйственной и другой деятельности на территории административно-территориальной единицы. Предлагается также закрепить возможность привлечь заказчика и проектную организацию к общественным обсуждениям, в частности к консультациям.

Проект постановления определяет конкретные сроки размещения в интернете документации и информации, сформированной при общественных обсуждениях по докладам ОВОС, а также уточняется ее перечень. Предлагается ввести норму, обязывающую заказчика в течение 10 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы информировать соответствующие местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы о принятом решении и о том, где можно ознакомиться с заключением.

Проект постановления предусматривает, что общественное обсуждение может быть проведено заново, если его организаторы или государственные органы выявили нарушения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить в Минприроды с 27 июля по 8 августа включительно на электронный адрес daspripoda@tut.by с пометкой "Публичные обсуждения".-0-

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