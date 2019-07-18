Минприроды предлагает обсудить проект поправок в Кодекс о недрах

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить проект закона "Об изменении кодексов", которым предусмотрена корректировка Кодекса о недрах. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Из Кодекса о недрах предлагается исключить из компетенции Совета Министров установление порядка проведения экспертизы норм и правил рационального использования и охраны недр. Такая мера направлена на то, чтобы сократить время на разработку, согласование, утверждение, регистрацию, введение в действие и опубликование данных норм и правил. Также предусматривается исключение из компетенции Совмина полномочий по определению организаций, уполномоченных разрабатывать проекты обоснования границ горного отвода, с целью развития товарных рынков и конкуренции в сфере разработки таких проектов.

Для стимулирования недропользователей, осуществивших геологическое изучение недр за счет собственных средств предлагается давать такому недропользователю первоочередное право на предоставление горного отвода. Также предусматривается включение в проект закона нормы, не допускающей предоставление права пользования недрами в пределах ранее предоставленного другому недропользователю геологического или горного отвода. Такие меры направлены на усиление гарантии прав недропользователей.

Кроме того, предлагается установить, что без предоставления горного отвода разрешается осуществлять строительство и эксплуатацию буровых скважин глубиной до 20 м, строительство и эксплуатацию шахтных колодцев и иных сооружений в недрах, предназначенных для добычи подземных вод из первого от земной поверхности водоносного горизонта. "Ограничение по глубине строительства и эксплуатации буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод, вызвано необходимостью упорядочить их бурение. Как показала практика, многие юридические лица, имеющие на территории своих производственных объектов систему централизованного водоснабжения, строят буровые скважины и добывают из них подземные воды. Основная мотивировка - то, что, по их мнению, использовать на различные цели, в том числе технические, подземные воды из скважины дешевле, чем из системы централизованного водоснабжения. Но использование подземных вод на технические цели при наличии централизованной системы нерационально, а также является нарушением статьи 39 Водного кодекса Беларуси", - говорится в комментарии к проекту закона.

Проектом закона также предусмотрена норма, позволяющая проводить строительство буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод на период строительства скважин на нефть и газ, параметрических скважин, без предоставления горного отвода.

Чтобы восполнить в Кодексе о недрах пробелы в ряде геологических терминов и определений и исключить неопределенность в их толковании, предложено закрепить определение терминов "горно-геологическое обоснование", "извлекаемые запасы полезных ископаемых", "подземные воды", "прогнозные ресурсы полезных ископаемых", "одиночный водозабор".

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 июля по 5 августа включительно на электронный адрес: oppqrr@qmail.com.-0-