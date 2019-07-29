Минприроды предлагает обсудить проект постановления по вопросам охраны окружающей среды

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить проект постановления Совета Министров "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 года №504". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект документа направлен на приведение положений о порядке деятельности общественных экологов и о порядке осуществления аналитического (лабораторного) контроля в соответствие с поправками в закон "Об охране окружающей среды". В частности, предусмотрено, что Минприроды и его территориальные органы не контролируют, а координируют работу общественных экологов. Кроме того, термин "аналитический (лабораторный) контроль" заменяется на "отбор проб и проведение измерений".

Минприроды и его территориальные органы осуществляют контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. Так, в целях оценки соблюдения нормативов допустимых воздействий на окружающую среду по заявкам территориальных органов Минприроды уполномоченная подчиненная организация проводит измерения и отбор проб. Проектом постановления предлагается урегулировать вопрос допуска такой организации на территорию и объекты природопользователя.

"Сегодня нормативно не закреплен порядок допуска к местам отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды. Вместе с тем Минприроды и его территориальным органам необходимо оценивать соблюдение нормативов допустимых воздействий на окружающую среду в том числе крупными предприятиями-природопользователями, в особенности вызывающими общественный резонанс. Например, одновременно с началом пусконаладочных работ на крупном предприятии начали поступать обращения граждан агрогородка по поводу ухудшения качества атмосферного воздуха, загрязнения территории. Территориальный орган министерства организовал оперативный выезд на место с участием лаборатории Республиканского центра аналитического контроля Минприроды для отбора проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Результат первичного отбора проб указал на превышение значения нормы выброса твердых частиц на одном из источников выбросов. Таким образом, оперативность отбора проб и проведения измерений позволила оценить реальную ситуацию по соблюдению нормативов допустимых воздействий на окружающую среду на крупном предприятии", - комментируют в Минприроды.

Однако, как отмечают в министерстве, в ряде случаев, чтобы скрыть возможные нарушения законодательства, природопользователи препятствуют незамедлительному доступу к местам отбора проб и проведения измерений, либо вовсе не допускают уполномоченную Минприроды подчиненную организацию на территорию. Это не позволяет провести реальную оценку соблюдения нормативов допустимых воздействий на окружающую среду, так как в данном случае очень важна оперативность. В связи с этим проектом постановления предусмотрена норма, обязывающая природопользователей обеспечивать беспрепятственный доступ к местам отбора проб и проведения измерений.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта с 29 июля по 8 августа включительно на электронный адрес: minpri.raz@mail.ru.-0-