Минприроды предлагает поучаствовать в конкурсе экостартапов Belarus Green Awards

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает поучаствовать в конкурсе экостартапов Belarus Green Awards 2020, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Конкурс приурочен к 60-летию министерства. Его цель - выявить актуальные бизнес-идеи, способствующие улучшению экологической ситуации и повышению качества жизни населения Беларуси. "Значимость экологических проблем в нашей жизни трудно переоценить. Они уже давно носят глобальный характер, затрагивая все сферы жизнедеятельности современного человека. Belarus Green Awards 2020 - это реальная возможность различных экостартапов нашей страны заявить о себе", - сказали в пресс-службе.

Объявлено семь номинаций: производство, технологические решения, продовольственные товары (продукты), непродовольственные товары, хозяйственные товары, косметика и услуги. Конкурс будет проходить в три этапа. До 1 августа идет сбор заявок на участие. Второй этап начинается 10 августа: 10 проектов, прошедших в полуфинал, будут представлены для народного голосования в интернете. Защита конкурсных работ перед жюри состоится 26 августа. Жюри отберет три лучших экопроекта. Награждение победителей пройдет 29 августа.

Призовой фонд будет состоять из трех наград для каждого победителя. Главный приз - инвестиции в развитие проекта, занявшего первое место. Кроме того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции и возможность консультирования с ведущими бизнес-менторами. Специальный приз от Брестского местного фонда регионального развития ожидает конкурсантов из Бреста и Брестской области.

Все желающие могут принять участие в конкурсе на бесплатной основе, заполнив анкету на сайте pasternak.by. Участником может стать как физическое, так и юридическое лицо, но обязательно из Беларуси. Проект должен способствовать решению экологической проблемы, быть социально значимым и инновационным, а также иметь бизнес-направленность и возможность монетизации.

Организаторами конкурса выступают Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, ООО "Пас Тер Нак" и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-