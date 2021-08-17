Минприроды предложило обсудить вопросы локального мониторинга окружающей среды 

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 11 января 2017 года №5 "О локальном мониторинге окружающей среды", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.





Документом предполагается внести корректировку терминов, относящихся к объектам наблюдений локального мониторинга окружающей среды. Планируется также актуализация перечня природопользователей в связи с произошедшими изменениями ряда юридических лиц, их реорганизацией, передачей некоторых производственных объектов иным субъектам хозяйствования и другими изменениями.





Кроме того, будут уточнены наименования и местонахождения источников вредного воздействия на окружающую среду по всем объектам наблюдений локального мониторинга, а также количества и номеров источников вредного воздействия на окружающую среду по объекту наблюдений "выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного оборудования, технологических процессов, машин и механизмов".





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Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 17 по 27 августа 2021 года включительно на электронный адрес an_work@minpriroda.gov.by.-0-