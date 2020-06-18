Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 июня 2020
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:45 Освободившийся из СИЗО ограбил цветочный магазин в Гомеле Происшествия
16:36 Продажи круглого леса через БУТБ в январе - мае выросли на 23% Экономика
16:35 В Париже с 22 июня возобновят работу все станции метро В мире
16:31 "Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти Экономика
16:29 Суд вынес приговор по жестокому убийству в Ушачах Происшествия
16:26 Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы В мире
16:25 Макей на международном форуме подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии Политика
16:23 Прокуратура Витебской области требует повысить эффективность борьбы с наркотиками Регионы
16:20 РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту Регионы
16:13 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии В мире
16:07 Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды Общество
15:58 Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня Общество
15:54 Евросоюз продлил на год санкции по Крыму В мире
15:53 В Гродно прокуратура помогла признать увольнение сотрудника предприятия незаконным Регионы
15:51 Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев Общество
15:45 Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы В мире
15:41 Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры "Вперед к победам с ВТБ и Visa!" Экономика
15:40 БЕЛАЗ с начала года поставил продукцию в 20 стран Экономика
15:34 В 6-й горбольнице Минска пролечили более 1,9 тыс. пациентов с начала эпидемии COVID-19 Регионы
15:29 В России разблокируют Telegram Технологии
15:16 Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ Общество
14:42 В Китае открыли механизм плазменной терапии для быстрого уничтожения раковых клеток В мире
14:38 МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN Технологии
14:34 Черные копатели мешают устанавливать имена обнаруженных погибших - Минобороны Общество
14:32 Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент Общество
14:24 Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси Общество
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19 Общество
14:12 РНПЦ спорта получил гуманитарную помощь из Арабских Эмиратов Спорт
14:11 В Червенском районе годовалая девочка упала в бочку с водой Происшествия
14:09 Поисковики установили имена двух узников шталага-352 в Масюковщине Регионы
Все новости
Все новости
Общество
18 июня 2020, 16:07

Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды

Александр Гиряев
Александр Гиряев

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды с повышенным содержанием железа в сочетании с жаркой погодой. Об этом сообщил начальник отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Александр Гиряев сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Болотный массив характеризуется повышенным содержанием железа и гуминовых веществ", - отметил Александр Гиряев.

Места гибели рыбы в реке Неман были зарегистрированы 12 июня. Как рассказал заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский, специалисты в этот же день обследовали территории вокруг потенциально опасных объектов в плане загрязнения водоемов - свиноводческих комплексов, сахарного завода, сельхозпредприятий и других крупных предприятий.

"Источников загрязнения, которые бы прямо указывали на поступление в воду веществ, могущих вызвать гибель рыбы, установлено не было. Повторные обследования проводились 15 и 16 июня. Также 12 июня взяты пробы воды по 8 точкам выше и ниже мест гибели рыбы, дополнительные пробы брались 15-16 июня. Первичный и повторный анализы показали значительное снижение растворенного кислорода в воде", - пояснил Николай Свидинский.

С учетом этого нужно было установить источники загрязнения, сделать гидрохимический анализ образцов воды, собрать и передать образцы погибшей рыбы Гродненской областной ветеринарной лаборатории. Вчера получены результаты экспертизы, они указывают на отсутствие превышений мышьяка, ртути и свинца в исследованных образцах рыбы. "Говорить о каком-то химическом загрязнении воды в результате умышленных или противоправных действий, наверное, не приходится. Нет оснований и четких результатов, которые бы указывали на то, что загрязнение произошло от промышленных предприятий", - уточнил представитель Минприроды.

Вместе с тем во время лабораторных исследований было установлено превышение концентрации железа, растворенного в воде, в 3,5 раза вместе со снижением содержания кислорода.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды природа реки рыба
Новости рубрики Общество
Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня
Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев
Наталья Вайтехович Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ
Черные копатели мешают устанавливать имена обнаруженных погибших - Минобороны
Ольга Чуприс Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент
Фото из архива Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси
Главное
Во время совещания "Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства
В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19
Открытый диалог власти и граждан позволяет видеть проблемы и принимать своевременные решения - Кунцевич
Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам
Топ-новости
"Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти
Минздрав и рестораторы дали рекомендации объектам общественного питания по профилактике COVID-19
"Марафон поддержки" отразил сплоченность в борьбе с коронавирусом - Щеткина
Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля
"Минск Мир": последние квартиры на акции! В современном комплексе сейчас – лучшие условия для покупки!
МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN
Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня
РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня
Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные
Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси
Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях
БЖД открывает регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск
Скоропортящиеся продукты следует покупать только в магазинах с холодильным оборудованием - Минздрав
Первый укос трав проведен в Беларуси на 71,4% площадей
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.