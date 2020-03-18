Минприроды призывает 28 марта присоединиться к акции "Час Земли"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает присоединиться к акции "Час Земли - 2020" и предлагает отключить свет 28 марта с 20.30 до 21.30, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

В Беларуси акция пройдет в 12-й раз. Например, в 2018-2019 годах в Минске погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ "Столица", гостиница "Беларусь".

Минприроды поддерживает тему "Часа Земли - 2020" - "Каждый может!". Тысячи людей по всей Беларуси каждый день вносят свой вклад в защиту природы, во время экологической кампании "Обустроим малую родину" принимают участие в озеленении населенных пунктов, волонтерских уборках, общественном экомониторинге.

"Час Земли" - ежегодное международное событие, организуемое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации - выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. "Час Земли" привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В акции ежегодно принимают участие более 2 млрд человек в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тыс. архитектурных памятников.-0-