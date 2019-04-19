Минприроды призывает отказаться от пластиковых цветов на кладбищах

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от пластиковых цветов на кладбищах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Минприроды вместе с экологическими общественными объединениями призывает белорусов не нести на кладбища пластиковые цветы. Они наносят вред природе и опасны для человека. Альтернативой им могут стать живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани", - сказали в пресс-службе.

Ежегодно на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 млн пластиковых цветов. Срок их разложения - от 100 до 500 лет. Вторичной обработке они не подлежат. При их сжигании в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей. Токсичные вещества загрязняют почву, воздух и грунтовые воды.-0-