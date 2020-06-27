Минприроды рассказало, как обезопасить себя от укуса гадюки

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, как обезопасить себя от укуса обыкновенной гадюки и что нужно делать при контакте с ней. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Собираясь в лес за грибами или ягодами, на рыбалку, для отдыха на природе, необходимо запастись резиновыми сапогами или другой плотной обувью с высоким голенищем (не менее 40 см). Стоит избегать предпочитаемых гадюкой мест обитания: болот, покрытых кустарником берегов рек и озер, опушек леса, граничащих с полями. При сборе грибов и ягод или валежника для костра, установке палатки следует быть предельно осторожными, внимательно рассматривать все, что поднимаешь с земли. Медленно и бесшумно приближающегося человека змея может подпустить очень близко", - сказали в Минприроды.

В Беларуси обитает три вида змей: гадюка обыкновенная, уж и медянка. Уж и медянка не ядовиты. Специалисты советуют не пытаться ловить, трогать палкой или преследовать уползающую змею неизвестного вида: она может оказаться гадюкой.

Если укуса гадюки все же не удалось избежать, в первые пять минут можно попытаться извлечь яд, выдавливая пальцами кровь из ранки. Выведению яда из организма способствует обильное питье (вода, некрепкий чай). При наличии можно принять средства против аллергии (супрастин, тавегил). Пострадавшему следует меньше двигаться, прилечь. Нельзя накладывать на пострадавшую конечность жгут, прижигать рану, принимать алкоголь. "При укусе гадюки нужно постараться как можно скорее попасть на прием к врачу. Основная группа риска - дети, старики, беременные женщины, а также страдающие какими-либо хроническими заболеваниями", - отметили в Минприроды.

Смертельные случаи после укуса обыкновенной гадюки отмечаются крайне редко, что связано с ее небольшими размерами и количеством выделяемого яда. Но даже при хорошем самочувствии необходимо поскорее показаться врачу, так как возможны аллергические реакции. При квалифицированном лечении основные симптомы отравления змеиным ядом исчезают через 5-7 дней.-0-