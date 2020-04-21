Минприроды разрабатывает концепцию по благоустройству родников

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатывает концепцию по благоустройству родников. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды Елена Мелешкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас разрабатывается концепция информационной кампании "Расскажи о своем роднике". Планируем запрашивать сведения у граждан о родниках, где необходимо благоустройство, в каком виде, какая поддержка нужна, и оказывать дальнейшее содействие", - рассказала Елена Мелешкова.

По ее словам, все предложения будут детально рассматриваться, так как территории могут иметь особый статус охраны и, следовательно, будут запрещены некоторые виды деятельности. К примеру, рубка, установка объектов, которые могут изменить границы родника.

Всего в текущем году Минприроды планирует обследовать 646 родников на территории Витебской, Минской и Брестской областей.

Елена Мелешкова также сообщила, что в этом году по предложениям белорусов уже высажено 10 тыс. деревьев. "Это более 10% от запланированных к посадке в нынешнем году. То, что не будет высажено весной, будет продолжено осенью", - уточнила она. Через официальные сайты территориальных органов Минприроды, через СМИ организован запрос по предпочтительным местам посадки деревьев и кустарников на землях общего пользования населенных пунктов. "Предложения поступают, анализируются. Граждан уведомляют, будет ли в этом месте вестись посадка либо нет. Если они хотят лично принять участие в посадке деревьев, то их приглашают", - добавила представитель Минприроды.-0-