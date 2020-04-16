Минприроды разработало проект постановления о порядке подготовки планов управления болотами

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды разработало проект постановления Совета Министров о порядке подготовки планов управления болотами. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Андрей Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В декабре 2019 года был принят закон "Об охране и использовании торфяников". Сейчас реализуется план мероприятий по подготовке подзаконных нормативно-правовых актов к этому закону, - отметил Андрей Кузьмич. - В частности, Минприроды подготовило проект постановления Совета Министров о порядке подготовки планов управления болотами. Такие планы будут разрабатываться для тех болот, которые войдут в специальный список, определенный нашим министерством на основе предложений Национальной академии наук".

Также Минприроды совместно с НАН готовит постановление правительства, которое регулирует порядок ведения реестра торфяников. "В этот реестр постепенно будет включаться информация о всех торфяниках страны: их площадь, границы, типы болот, режимы охраны, имеющиеся запасы природных ресурсов, направления использования", - пояснил замначальника.

Кроме того, Андрей Кузьмич подчеркнул, что Национальная академия наук будет обеспечивать ведение комплексного мониторинга торфяников. Проект такого постановления также разрабатывается.-0-