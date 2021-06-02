Минприроды: участие общественности в решении экологических проблем - залог устойчивого развития

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие общественности в решении экологических проблем - залог устойчивого развития. Об этом заявила заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова во время круглого стола "Вовлечение общественности в принятие экологически значимых решений" в пресс-центре БЕЛТА.

"Решение глобальных экологических проблем невозможно только путем технологий, действий государственных органов и организаций. Участие общества в решении проблем, активная позиция каждого гражданина, изменение поведения, отношения к природе, защита прав граждан на здоровую окружающую среду и получение экологической информации являются залогом устойчивого развития. Минприроды в своей работе большое внимание уделяет взаимодействию с общественностью", - сказала Елена Мелешкова.

В этом году исполнилось 20 лет с тех пор, как был создан первый общественный координационный экологический совет при Минприроды. "До того момента общественность взаимодействовала с госорганами немного разрозненно. А с 2001 года у нас есть возможность собираться вместе, решать наиболее важные вопросы, выносить на обсуждение общественности наиболее значимые программы, планы, проекты", - отметила представитель Минприроды.

Беларусь является стороной Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. "С момента присоединения нашей страны к этой конвенции идет поступательный процесс имплементации ее положений в национальное законодательство и развитие соответствующей правоприменительной практики", - обратила внимание руководитель Орхусского центра Беларуси Ольга Захарова. По ее словам, цель таких центров - содействовать выполнению положений конвенции, помогать госорганам и общественности. "Мы работаем над очередными изменениями в национальное законодательство. Это процесс постоянный. Расширяются возможности общественности участвовать в подготовке нормативных правовых актов, которые так или иначе касаются экологических вопросов. Мы видим, куда нам нужно двигаться, и понимаем, какие действия необходимы в дальнейшем", - подчеркнула эксперт.-0-

Фото Павла Орловского